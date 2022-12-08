الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً حول تقديم "لحم الخنزير" للمسافرين

شفق نيوز/ قالت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إن المعلومات المتداولة عن تقديم وجبات طعام تحتوي على لحم (الخنزير) للمسافرين غير صحيح.

وقال الإدارة في بيان، إن الشركة تعتمد سياسة محددة في جميع رحلات الناقل الوطني المغادرة والقادمة من والى مختلف الوجهات المحلية والدولية ومنها قطاع (المانيا) عن طريق تجهيز الرحلة بوجبات الطعام ذهاباً وإياباً او تجهيزها من خلال شركات يتم الاتفاق معها على أن يكون التجهيز مطابقاً للمواصفات المعتمدة لدى الخطوط الجوية العراقية والتي تراعي من خلالها الشريعة الإسلامية.

وذكرت أن الصورة المتداولة لا تحتوي على شعار الشركة المعتمد في جميع وجباتها المقدمة للمسافرين.