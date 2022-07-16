الخطوط الجوية العراقية تصدر توضيحاً بشأن نقل المسافرين إلى الصين

شفق نيوز/ نفت الخطوط الجوية العراقية، يوم السبت، ما يتم تداوله حول امتناعها من نقل المسافرين إلى جمهورية الصين الشعبية.

وذكر بيان لإدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، انها "تعمل وفق السياقات والإجراءات الرسمية لنقل المسافرين من الصينيين والعراقيين ووفق جداول تحددها تلك الإجراءات، وتؤكد الشركة أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي من إمتناعنا عن نقل مسافرين عراقيين هي معلومات عارية عن الصحة والهدف منها الإساءة فقط".

واشار البيان، "تنفيذ الناقل الوطني رحلة مباشرة الى الصين في الثاني من شهر آب القادم".