الخطوط الجوية العراقية تخفض أسعار الرحلات الجوية بين مطاريّ الموصل وبغداد

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير مطار الموصل، عمار البياتي، مساء اليوم الأربعاء، عن تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الجوية من وإلى العاصمة بغداد، استجابةً للشكاوى المتزايدة من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب الخطوط الجوية العراقية في محافظة نينوى أبلغ إدارة المطار، قبل وقت قصير، ببدء العمل بالتسعيرة الجديدة، حيث جرى تخفيض سعر تذكرة الذهاب إلى مطار بغداد الدولي من 103 آلاف دينار إلى 85 ألف دينار، فيما خفِّض سعر تذكرة الذهاب والإياب من 189 ألف دينار إلى 155 ألف دينار".

وأوضح أن العمل بالتسعيرة الجديدة سيبدأ اعتباراً من الرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية لدعم مسافري المحافظة وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف البياتي أن إدارة المطار تتطلع إلى زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية من الموصل إلى بغداد، فضلاً عن فتح وتكثيف رحلات إلى محافظات أخرى مثل النجف والبصرة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن أمله بأن تشهد الأيام المقبلة تحسناً ملموساً في هذا الجانب.