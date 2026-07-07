الخطوط الجوية العراقية تباشر غداً تسيير أولى الرحلات بين البصرة و باكو

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن بدء تشغيل رحلاتها الجوية المباشرة بين فروعها في البصرة والعاصمة الآذرية باكو، بواقع رحلة واحدة أسبوعياً، اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأوضح مدير عام الشركة، مناف عبد المنعم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن افتتاح هذا الخط يأتي استجابةً للإقبال المتزايد على السفر خلال الموسم الحالي، وبهدف منح المسافرين من محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية فرصة الوصول المباشر إلى باكو، التي تُعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

وأضاف عبد المنعم أن الخطوط الجوية العراقية، تواصل خطواتها المدروسة لافتتاح وجهات دولية جديدة أخرى، تلبيةً للطلب المتنامي وتوسيعاً لخيارات السفر المتاحة أمام المواطنين.