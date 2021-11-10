الخطوط الجوية العراقية: الاتحاد الأوروبي سيرفع الحظر عن طائراتنا قريباً

شفق نيوز/ اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الاربعاء، ان الاتحاد الاوروبي يتجه نحو رفع الحظر المفروض على طائرات الشركة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة النقل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد سلسلة إجراءات إدارية وفنية وإتمام مشروع العقد مع خبراء في منظمة الاياتا (الاتحاد الدولي للنقل الجوي) وتصحيح المسار بنسبة تجاوزت 60%، قدمت الشركة العامة الخطوط الجوية العراقية هذا اليوم رسالة بجهوزية الشركة لفتح محادثات مع الاتحاد الاوروبي لرفع الحظر عنها".

واشار الى ان "الشركة تتعافى مما مرت به من تحديات في مسار عملها وستضع هذه التفاهمات حسماً لرفع هذا الحظر الذي سيتيح للطائر الأخضر التحليق مجدداً في أجواء القارة الاوروبية وباقي دول العالم".

من جانبه، عبّر المدير العام للشركة عباس عمران الزبيدي عن تفاؤله بقرب إنهاء هذا الاشكال وزف البشرى الى العراقيين بقرب إنهاء هذا الحظر والمباشرة بعودة تحليق الطائر الأخضر في الأجواء الأوروبية ورفع الحظر المفروض عليه منذ العام ٢٠١٥.

وكان الاتحاد الاوروبي قد منع الخطوط الجوية العراقية من التحليق في الاجواء الاوروبية منذ عام 2015، لوجود اخطاء في مفاصل شركة العامة للخطوط الجوية العراقية ادت الى منع دخول الطائر الاخضر الاجواء الأوروبية.