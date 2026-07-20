خطة الأربعينية تدخل حيز التنفيذ والمواكب تبدأ الانتشار على طريق كربلاء

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، عن دخول الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين "حيز التنفيذ".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية دخلت حيز التنفيذ، بالتزامن مع بدء أصحاب المواكب بنصب مواكبهم على طول الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء، إيذاناً بانطلاق الاستعدادات الميدانية للزيارة.

وفي السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة افتتاح المقر المسيطر الخاص بالخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين، بإشراف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ضمن الاستعدادات لتأمين الزيارة المليونية.

وذكرت القيادة أن المقر سيتولى إدارة ومتابعة تنفيذ الخطة الأمنية، وتعزيز التنسيق بين القيادات الأمنية والجهات الساندة، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين، وسرعة الاستجابة للمتغيرات الميدانية، وتوفير أعلى مستويات الأمن والخدمات طوال أيام الزيارة.

وأضافت أن افتتاح المقر يأتي ضمن إجراءات تهدف إلى إنجاح الزيارة من خلال تكامل العمل الأمني والاستخباري والخدمي والإعلامي، بما يوفر بيئة آمنة للزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه.

وكانت اللجنة العليا للزيارات المليونية قد أعلنت في وقت سابق استكمال الاستعدادات الأمنية والخدمية للزيارة الأربعينية، مع رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز الجهد الاستخباري، وتشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية والطرق المؤدية إلى كربلاء لتأمين انسيابية حركة الزائرين.

ويحيي المسلمون الشيعة سنوياً الزيارة الأربعينية، التي تصادف مرور 40 يوماً على عاشوراء، إحياءً لذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).