الخطة المرورية للزيارة الأربعينية.. موقف بالطرق السالكة صوب كربلاء

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، الخطة المرورية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، في الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء.

جاء ذلك، بتوجيه مباشر من وزير الداخلية عثمان الغانمي، وإشراف مدير المرور العام، اللواء طارق الربيعي، بحسب مدير إعلام المرور، العميد زياد القيسي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز،

وقال القيسي، إن "المديرية عززت محاور الزيارة كافة، ومن جميع المحافظات التي سلكها الزائرون باتجاه مدينة كربلاء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية مرور كربلاء والقطعات الأمنية الماسكة للأرض".

وأضاف: "تم تسهيل حركة سير الزائرين والعجلات، من المحاور كافة، عبر وضع دوريات مساندة للقوات الأمنية"، مبيناً أن "محاور بغداد، تشهد الآن الكثافات الاعتيادية، وذلك بعد انخفاض تدفق الزائرين عبرها صوب كربلاء".

وأوضح العميد القيسي، أن "العاصمة شهدت اليوم إنسيابية كبيرة، بعد فتح طريق الشعب حسينية باتجاه مجسر الشعب، ونحو مجسر القناة، وطريق الدورة السريع، إضافة إلى أن طريق محمد القاسم لم يغلق في هذه الزيارة".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، قد أعلنت بوقت سابق من يوم الخميس، توافد أكثر من 20 مليون شخص بينهم أجانب، إلى محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية، في حصيلة هي الأعلى منذ 2003.

ومنذ نحو شهر، توافد الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى، على مدينة كربلاء، لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد يومين.