الخزرجي رئيساً لديوان الوقف السني والسامرائي وكيلا له

شفق نيوز/ أعلن ديوان الوقف السني، يوم الخميس، مباشرة مشعان الخزرجي مهامه رئيساً للديوان، وعمار احمد عبد الغفور السامرائي، وكيلاً دينياً له.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الدكتور مشعان محي الخزرجي تسنم مهام منصبه الجديد رئيساً لديوان الوقف السني، والدكتور عمار أحمد السامرائي وكيلاً لرئيس ديوان الوقف السني للشؤون الدينية".

وفي 26 تموز 2022، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إنهاء تكليف رئيس الوقف السني عبد الخالق العزاوي من مهامه، كما اعتبرت إعفاء الرئيس السابق للوقف سعد حميد كمبش "صحيحاً".

وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في 3 اذار 2022 إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.