الخزانة الأميركية ترفع "فلاي بغداد" من قائمة العقوبات

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، رفع شركة طيران "فلاي بغداد" من قائمة العقوبات.

وجاء في بيان للوزارة: تم حذف العناصر التالية من قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي شركة طيران فلاي بغداد، والمعروفة أيضًا باسم (العراق إكسبريس).

وتضمن القرار رفع العقوبات عن بشير عبد الكاظم علوان، المرتبط بالشركة.

وكانت الخزانة الأميركية، فرضت عقوبات على الشركة عام 2024، بعد أن اتهمتها بانها دعمت عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة".

وأضافت أن "رحلات الشركة قامت بتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي في سوريا، لنقلها إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس والميليشيات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري العربي السوري، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله العراقية".

وبحسب الخزانة الأميركية، سلمت شركة "فلاي بغداد" لهذه الجماعات العاملة في سوريا مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ فتح وذو الفقار والفجر إيرانية الصنع، بالإضافة إلى بنادق AK-47 وRPG-7 وقنابل يدوية ورشاشات أخرى.