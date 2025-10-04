الخريف أوشك على النهاية: استعدوا لليالي الباردة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء السبت، قرب انتهاء فصل الخريف الدافئ وبدء موسم الليالي الباردة مع انخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل.

وقال قسم التنبؤ في الهيئة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "دفء الخريف يودّعنا شيئاً فشيئاً، لتتسلل برودة الليالي وانتظار فصل جديد".

وأضافت أنه "مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، سنلمّس انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة، ولاسيما خلال الليل وساعات الصباح الباكر، حيث يسود إحساس أكبر بالبرودة، فيما تبقى الأجواء نهاراً أقرب إلى الاعتدال".

ووفقاً لبيان الهيئة، فإن "مع هذا التغيّر التدريجي، سنجد أنفسنا نترك وسائل التبريد جانباً، ونتأهب تدريجياً لاستقبال أجواء أكثر برودة تسبق الشتاء نهاية الشهر الحالي وبداية نوفمبر".

أما الاستعداد الحقيقي لوسائل التدفئة وفقاً للبيان، فسيكون مع دخول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، حين "يبدأ برد الشتاء بطرق أبوابنا فعلياً".