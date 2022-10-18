الخريجون الاوائل وحملة الشهادات يتظاهرون أمام "الخدمة والمالية" ونواب: سنتابع اطلاق استمارة التعيين  

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل على الجامعات، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية للمطالبة بإطلاق استمارة التعيين الخاص بهم حسب قانون الأمن الغذائي، فيما كشف نواب عن عقد اجتماع مع مسؤولي المؤسستين الحكومتين لحل هذا الموضوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن "حملة الشهادات العليا تظاهروا، امام مبنى مجلس الخدمة الاتحادي للمطالبة بإطلاق استمارة تعيينهم حسب قانون الأمن الغذائي، واطلاق الدرجات الوظيفية لهم حسب قانون الأمن الغذائي".

من جهة أخرى تظاهرت شريحة الاوائل على الجامعات أمام مبنى وزارة المالية، وسط بغداد، للمطالبة باستحداث الدرجات الوظيفية وإطلاق استمارة التعيين الخاصة بهم حسب ما نص عليه قانون الأمن الغذائي وإطلاق استمارة التعيين قبل انتهاء السنة المالية.

من جهتها قال المتظاهرة ميري فارس وهي احدى حملة الشهادات العليا لوكالة شفق نيوز إن "تظاهرتنا سواء من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل جاءت بسبب المماطلة والتسويف بإطلاق استمارة التعيين الخاصة بنا على قانون الأمن الغذائي والتخوف ان يستمر هذا الأمر حتى ينهوا ملف التعيينات ونواجه المصير السيء ذاته من عدم التعيين وذهاب حقوقنا أدراج الرياح".

فيما قالت النائبة نيسان الزاير في منشور على صفحتها على موقع فيس بوك وتابعته وكالة شفق نيوز إنها "دخلت ومجموعة من النواب الآخرين في اجتماع مع رئيس مجلس الخدمة الاتحادي وممثل عن وزارة المالية للوقوف على حل في ما يخص اطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والاوائل".

وأضافت الزاير أنها "اكدت للمعتصمين السعي لانصاف هذه الشريحة المهمة ومتابعة حيثيات الموضوع لحين اطلاق استمارة التعيين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ ايام الدعوة لانطلاق تظاهرات متزامنة لحملة الشهادات العليا والخريجون الأوائل وتقسيمها على مكانين، الاولى أمام مجلس الخدمة الاتحادي لشريحة حملة الشهادات العليا، والثانية امام وزارة المالية للخريجين الاوائل على الجامعات في محاولة لجلب الانتباه الى هذه الشريحة الجامعية.

وانتشر وسم "اعلام مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي نطالب بإطلاق استمارة التعيين" مواقع التواصل للمطالبة باطلاق الاستمارة الخاصة بالتعيين حسب قانون الامن الغذائي.