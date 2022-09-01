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الخدمة الاتحادي يعلن عن نحو 4 آلاف درجة وظيفية خاصة بالكليات الساندة

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-01T10:34:25+0000
الخدمة الاتحادي يعلن عن نحو 4 آلاف درجة وظيفية خاصة بالكليات الساندة

شفق نيوز/ أعلن مجلس الخدمة الاتحادي يوم الخميس، وصول الدرجات الوظيفية الخاصة بالكليات الساندة.

وذكر بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقد جلسته الواحد والعشرين لسنة ٢٠٢٢ في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٩/١ لمناقشة الدرجات الوظيفية الخاصة بالكليات الساندة (العلوميين) التي وصلت هذا اليوم الى المجلس من قبل وزارة الصحة". 

وأضاف البيان؛ انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ الخاص بالكليات الساندة (العلوميين) والبالغ عددها ٣٧٩١ درجة وظيفية"، مشيرا إلى أن المجلس ناقش آلية عمل برنامج التوظيف الخاص بالاستمارة الالكترونية . 

واكد البيان؛ ان "مجلس الخدمة سيطلق الاستمارة الخاصة بالكليات الساندة الاسبوع القادم عبر موقعه الرسمي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في سياق جهود المجلس في التعيين وفق مبدأ العدالة والشفافية بعيدا عن المحسوبية والتدخلات الخارجية. 

يذكر أن برنامج التوظيف يعمل بدون اي تدخل بشري وبعيدا عن التلاعب .

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