الخدمة الاتحادي: تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل حق قانوني

شفق نيوز– بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي فاضل الغراوي، يوم الأربعاء، أن تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل يُعد حقاً مكتسباً بموجب القانونين (67) و(59) لسنة 2017، وهو التزام قانوني على جميع مؤسسات الدولة.

وقال الغراوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عدد المتقدمين للحصول على "الرمز الوظيفي" حتى 16 أيلول 2025 بلغ 46,918 متقدماً، بينهم 22,590 من الذكور و24,328 من الإناث، مشيراً إلى إكمال عمليات التقاطع الوظيفي مع ديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأمنية.

وبيّن أن عدد من تم منحهم الرمز الوظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل بلغ 43,413، فيما لا تزال هناك وجبة أخيرة بعد استكمال تصحيح البيانات، تمهيداً لإتاحة التقديم عبر استمارة التوظيف التي سيعلن عنها المجلس لاحقاً.

وأضاف أن إطلاق التعيينات مرتبط بإقرار موازنة عام 2026 وما ستتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية للمشمولين، مؤكداً أن المجلس أنهى جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق الاستمارة.

وشدد الغراوي على عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن ترحيل الدرجات إلى سنوات لاحقة، داعياً المشمولين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الخدمة العامة الاتحادي فقط.