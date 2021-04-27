الخدمة الاتحادي: التعيينات من قبلنا "حصراً" والموازنة تخلو من الدرجات الوظيفية

شفق نيوز/ أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود درجات وظيفية و الحذف والاستحداث في قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي لـوكالة شفق نيوز، إن "الفقرة الثانية للمادة 12 بقانون الموازنة حذفت جميع درجات الوظيفية، بالتالي فأن الموازنة لا تحتوي على درجات الحذف والاستحداث".

وأضاف إنه "لا توجد أي تعيينات عن طريق الوزارات، إنما ستكون عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي، وهو المعني بالإعلان عن الدرجات الوظيفية وتعيين الخريجين والشباب العاطلين عن العمل حسب حاجة كل وزارة وفق الاختصاصات المطلوبة".

وأصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في ( 20 كانون الأول 2020) اعماماً خاصاً بمتطلبات عمل مجلس الخدمة الاتحادي، لتمكين المجلس من القيام بالمهمات الموكلة إليه.

ويعاني القطاع العام في العراق من الفساد والتعيين على أساس الواسطة والمحسوبية والولاء الحزبي.

وارتفعت أعداد المشتغلين في القطاع العام إلى نحو 4 ملايين موظف؛ أي نحو 6 أضعاف ما كانت عليه الحال قبل 2003. وغالباً ما اتهمت أحزاب السلطة باستثمار ملف التعيينات لأغراض انتخابية.