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الخدمات النيابية: مجلس الاعمار سيكون جاهزا للتصويت بعد العيد

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-12T07:53:20+0000
الخدمات النيابية: مجلس الاعمار سيكون جاهزا للتصويت بعد العيد

شفق نيوز/ أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، يوم الاثنين، إن مشروع قانون مجلس الإعمار سيكون جاهزا للتصويت بعد عطلة العيد، فيما لفتت إلى استلام ملاحظات أعضاء البرلمان على بعض مواد القانون.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية تسلمت ملاحظات أعضاء البرلمان على بعض مواد القانون"، مشيرا إلى إنه "سيتم دراسة الملاحظات لغرض تدقيقها واضافتها للقانون".

وأضاف إن "هناك اختلافا على المادة المتعلقة بعضوية مجلس الاعمار، إلا إنه سيتم حسم هذا الخلاف خلال الأيام المقبلة قبل عرض القانون للتصويت".

وبين العطافي، إن "اللجنة ستقدم قانون مجلس الاعمار إلى رئاسة مجلس النواب لغرض عرض القانون للتصويت على جدول الاعمال الجلسات المقبلة"، منوها إلى إن "القانون سيكون جاهزا للتصويت بعد عطلة العيد".

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