الخدمات النيابية: ضعف شبكات التصريف أدى لغرق المناطق ونعمل على زيادة تخصيصات أمانة بغداد

شفق نيوز/ عزت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، يوم السبت، غرق العديد من المناطق في بغداد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على العراق يوم أمس، إلى ضعف شبكات الصرف الصحي، مشيرة إلى عزمها زيادة تخصيصات أمانة العاصمة في السنوات المقبلة لمعالجة هذه المشكلة.

وقال رئيس اللجنة محما خليل، لوكالة شفق نيوز، ان "الطاقة التصريفية لشبكة الصرف الصحي في العاصمة بغداد لا تستوعب كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وشبكات المجاري قديمة جدا في الكثير من المناطق، ونحتاج إلى جهد واموال ووقت لمعالجة جذرية لمشكلة تصريف مياه الأمطار خلال السنوات المقبلة".

وبين ان "لجنة الخدمات النيابية ستستضيف امين بغداد والكادر المتقدم للأمانة لوضع حلول لمشكلة تصريف مياه الأمطار خلال السنوات المقبلة"، مؤكدا ان "اللجنة تتابع عمل أمانة بغداد لسحب مياه الأمطار من مناطق وشوارع العاصمة".

وأشار خليل إلى انه "تم تخصيص مبالغ في قانون الأمن الغذائي لا تغطي احتياجات امانة بغداد، حيث تم تخصيص 500 مليار دينار لامانة العاصمة بينما التخصيص المالي لمحافظة بغداد اكثر من تريليون و250 مليار دينار عراقي، وسنعمل على زيادة التخصيص المالي لامانة بغداد في قانون الموازنة العامة للعام 2023".

وشهدت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق العديد من المناطق والشوارع.