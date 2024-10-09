الخدمات النيابية تستعد لإحالة ملفات شركات "متلكئة" إلى القضاء والنزاهة

شفق نيوز/ أشّرت لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، تقصيراً من قبل شركات "غير رصينة" في إنجاز المشاريع المهمة في البلاد، فيما أكدت التحرك لإحالة ملفات هذه الشركات إلى القضاء والنزاهة لمحاسبتهم.

وقال عضو اللجنة أحمد مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك بعض المخالفات رصدتها اللجنة، من قبل شركات غير رصينة، مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الخدمية، وسيتم إحالة الملفات إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة لمحاسبتهم".

وأضاف مجيد" "على مدار عقدين من الزمن لم نرَ مشاريع خدمية تمس المواطن العراقي بصورة حقيقية في عموم المحافظات العراقية"، لافتاً إلى أن "المجاملات والمحاصصة السياسية والحزبية أدت إلى اختيار شركات غير رصينة لإنشاء مشاريع مهمة كالمجسرات والجسور والطرق الرئيسية والمشاريع الأخرى من المستشفيات والمدارس".

وأعرب عن أسفه لـ"إحالة مشاريع مهمة وخصوصا البنى التحتية الى الشركات غير رصينة، وهذا انعكس على رداءة التنفيذ وجشغ المستثمرين والمتنفذين وعدم إيمانهم بالعمل الذي أوكل إليهم".