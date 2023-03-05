الخبير الهولندي يرد على عالم جيولوجيا عراقي بشأن الزلزال المرتقب

شفق نيوز/ نفى خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، يوم الأحد، اعتماده على أبحاث العالم العراقي صالح محمد عوض.

وكتب فرانك هوغربيتس، في تغريدة له على تويتر، "عليّ توضيح شيء ما.. عملي لا يقوم على عمل صالح محمد عوض".

وعوض هو عالم جيولوجيا (أرض) عراقي، وأستاذ جامعي في كلية العلوم بجامعة بغداد.

It seems I need to clear something up. My work is not based on the work of Salih Muhammad Awadh. My research started in 2014 and my first forecasts hit the news in April/May 2015, which were both followed by M 7.8 earthquakes. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 4, 2023

وادعى العالم الهولندي، أن أبحاثه بدأت في عام 2014، مشيرا إلى أن توقعاته حازت على اهتمام وسائل الإعلام للمرة الأولى في أبريل ومايو من عام 2015، وأنه تتبع هذين الشهرين عدة زلازل بلغت قوتها 7.8 درجة على مقياس ريختر".

وحذر عوض، الثلاثاء الماضي، من وقوع زلزال يوم 8 آذار الجاري، في الشرق الأوسط بسبب ضعف وخطورة الصفيحة الاناضولية، تبعه تحذير طبق الأصل من العالم الهولندي، الأمر الذي أثار تساؤلات عبر مواقع التواصل ما إذا كان الأخير ينسب معلومات العالم العراقي لصالحه.