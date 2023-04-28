الخامس خلال 24 ساعة.. انتحار مراهق في بغداد

شفق نيوز/ أقدم مراهق على الانتحار يوم الجمعة في منزله غربي العاصمة بغداد.

ونقل مصدر أمني عن ذوي المراهق أنهم وجدوا ابنهم البالغ من العمر 15 عاما منتحرا عن طريق شنق نفسه داخل داره ضمن شارع المشجر في منطقة الغزالية.

وفي يوم أمس الخميس، أفاد مصدر أمني في بغداد بانتحار فتاة شنقاً شرقي العاصمة لأسباب ما زالت مجهولة، في رابع حالة انتحار خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة تولد 2009 وقامت بشنق نفسها بواسطة وشاح (شال) داخل منزلها في منطقة الامين شرقي بغداد، دون معرفة أسباب الانتحار".

وأشار إلى أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث".

كما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً وزوجته أقدما صباح يوم الخميس على الانتحار ضمن قرية الذهب الأبيض في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الشاب من مواليد 1996 الذي قام بجرح نفسه بواسطة آلة حادة في الوريد الأيسر والرقبة، والزوجة من مواليد 1999 قامت بجرح نفسها في الرقبة والصدر".

وفي حادث آخر، أقدم طالب صيدلة على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح "مسدس" ضمن منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، وسط ظروف غامضة.

إلى ذلك، أكد المصدر، انتحار فتاة من مواليد 2006 بأسلوب شنق نفسها داخل منزلها ضمن منطقة الميكانيك في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد".

ونقل المصدر، عن ذوي الفتاة (ر.م) قولهم إن "ابنتهم المنتحرة، كانت تعاني من حالة نفسية".