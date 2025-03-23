الخامسة خلال 48 ساعة.. انتحار فتاة غربي بغداد لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بانتحار فتاة شنقاً لأسباب مجهولة، غربي العاصمة، في ثاني حادثة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة من تولد 2006 وهي متزوجة وقامت بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلقة بالمروحة السقفية داخل منزلها ضمن منطقة النصر والسلام في قضاء أبو غريب، غربي بغداد، لأسباب مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

ومساء يوم أمس السبت، سجلت العاصمة بغداد حالة انتحار لشاب، هي الرابع من نوعها خلال أقل من 24 ساعة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً تولد 2006 أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته داخل منزله ضمن منطقة سبع قصور شرقي بغداد، وسط ظروف غامضة".

وفي وقت سابق من يوم أمس (السبت)، أفاد مصدر أمني، بانتحار شاب تولد 2001، عبر شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله في منطقة الشرطة الرابعة في بغداد.

يشار إلى أن مصدراً أمنياً، أفاد يوم أمس الأول الجمعة لوكالة شفق نيوز، بأن فتاة تولد 2006 أقدمت مساء على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) داخل غرفة منزلها ضمن مدينة الصدر، دون معرفة الأسباب.

ويوم أمس الأول أيضاً، سجلت بغداد، محاولة انتحار فاشلة لشاب أطلق النار على نفسه من سلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة حي الجهاد.