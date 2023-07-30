الخارجية: نعمل على إعادة جثماني عراقيين قضيا على الحدود التركية البلغارية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية العراقية يوم الأحد، العمل على إعادة جثماني عراقيين قضيا على الحدود التركية البلغارية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "سفارة جمهورية العراق لدى بلغاريا تتابع مع السلطات وحرس الحدود البلغاري، حادث وفاة عراقيين إثنين على الحدود التركية البلغارية، حيث انهما غادرا تركيا إلى بلغاريا باتجاه الدول الأوروبية، بطريقة غير شرعية".

وأضاف أن "السفارة تلقت مناشدة من ذوي الضحايا، وأوفدت القنصل إلى مكان الحادثة في مدينة بورغاس البلغارية للتنسيق مع شرطة الحدود ومعرفة أسباب الحادث، وتسهيل إجراءات نقلهما إلى العراق".