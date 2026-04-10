الخارجية: إجلاء 1085 عراقياً من الهند عبر 7 رحلات استثنائية

أعلنت وزارة الخارجية، يوم الجمعة، تسيير الرحلة السابعة ضمن خطة إجلاء العراقيين العالقين من نيودلهي في جمهورية الهند إلى أرض الوطن، مؤكدة وصول 148 مواطناً على متنها.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم عبر الرحلات السبع (1085) مواطناً، في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وأوضحت أنه كان من المقرر أن تهبط الرحلة في مطار عرعر في السعودية، إلا أنه، و"بفضل" إعادة فتح الأجواء الملاحية، تم تأمين هبوطها بشكل مباشر في بغداد، ما أسهم في تسهيل وتسريع وصول المواطنين إلى وجهتهم النهائية.

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد أطلقت في منتصف آذار/ مارس الماضي رحلات "إجلاء استثنائية" للمواطنين العالقين، إثر تعليق الملاحة الجوية الناجم عن التوترات الأمنية في المنطقة، والتي استؤنفت عقب إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/ أبريل الجاري.

يُذكر أن الخطة التشغيلية التي أقرتها خلية الأزمة كانت تتضمن تسيير رحلات من مطارات "دالامان" في تركيا، والقاهرة، ودلهي باتجاه السعودية، تمهيداً لنقل المسافرين براً عبر منفذ عرعر الحدودي، قبل أن يتم تعديل المسارات لتكون الوجهة مباشرة نحو المطارات العراقية.