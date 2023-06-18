الخارجية تفصّل لشفق نيوز إجراءات إعادة العالقين من السودان

شفق نيوز/ فصّلت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، إجراءاتها المتبعة في رحلات إجلاء الجالية العراقية وعدد من المواطنين السوريين والسودانيين من السودان، فيما أشارت إلى أن مجموع الذين جرى إجلاؤهم من هناك بلغ 595 شخصاً.

وقال المتحدث باسم الوزراء، أحمد الصحاف، لوكالة شفق نيوز، إن "الأحداث التي يمر بها السودان استثنائية، والحكومة العراقية تجدد دعوتها لطرفي النزاع الركون إلى طاولة الحوار وإنهاء الصراع الدائر هناك".

وأضاف الصحاف، أن "إعادة أبناء الجالية العراقية من السودان، كان أولوية قصوى للوزارة، بناء على توجيه عاجل من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مؤكداً إعادة 165 مواطناً بينهم سوريون وسودانيون، في ثالث رحلات الإجلاء".

وأوضح أن "مجموع العائدين من السودان إلى العراق، بلغ 595 شخصاً عبر مطار بغداد الدولي"، لافتاً إلى أن "السلطات السودانية سهلت جميع عمليات الإجلاء التي نفذت عبر الرحلات العراقية، التي نفذت بواسطة طائرات سلاح الجو العراقي".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت صباح الأحد، تسيير رحلة جوية إلى السودان بهدف إجلاء مواطنين عراقيين عالقين هناك جراء الحرب الأهلية القائمة في تلك البلاد.

وقبل ذلك، أعلنت الوزارة، عن وجبتين متفرقتين نجم عنها إجلاء 375 شخصا من الرعايا والجالية المقيمين في دولة السودان بينهم 31 سوريا وسودانيا.

ويخوض الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، معارك دامية في الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 نيسان/أبريل مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة العشرات بجروح.