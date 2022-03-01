الخارجية تعلن نزوح 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، نزوح أكثر من 200 عراقي من أوكرانيا الى بولندا بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية التي دخلت يومها السادس وسط تقدم للقوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد العراقيين الذين دخلوا الاراضي البولندية بلغ 223 شخصاً قادمون من أوكرانيا بحسب إحصاء رسمي زودتنا به السلطات البولندية ومن خلال تنسيق سفارة جمهورية العراق في وارشو".

وكشف القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أوكرانيا، حسين عباس، يوم السبت ( 26 شباط الماضي)، عن موافقة أربع دول على استقبال أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا التي تشهد غزوا روسيا لها منذ الخميس (23 شباط).

وقال عباس في مقابلة مع وكالة شفق نيوز، إن "الجالية العراقية في أوكرانيا تتألف من 5537 مواطنا، بعضهم يحملون الجنسية الأوكرانية وآخرون لديهم إقامة دائمة والبعض يحملون إقامة مؤقتة".

واضاف، أن "هناك حوالي 450 طالبا عراقيا في أوكرانيا يدرسون في الجامعات الأوكرانية، وتعد الجالية العراقية في أوكرانيا جالية قديمة منذ زمن الإتحاد السوفيتي".

وحول الاجراءات المتخذة من قبل السفارة لحماية الجالية العراقية هناك، قال عباس: "قمنا بإجراءات كثيرة قبل بدء العمليات العسكرية، وتحديداً في نهاية شهر كانون الثاني، حيث قمنا بتشكيل خلية أزمة لتلبية إحتياجات الجالية ومتابعة شؤونهم".