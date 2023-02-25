الخارجية تحصي عدد العراقيين الذين تم اجلاؤهم من المناطق المنكوبة في تركيا

شفق نيوز/ ذكرت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، أنه تمّ إجلاء قرابة 130 عراقيا من المناطق المنكوبة في تركيا التي تعرضت إلى الزلزال المدمر قبل عدة أسابيع وسقط على اثره اكثر من 150 الف شخص بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان اليوم، إن عدد المواطنين العراقيين الذين تم اجلاؤهم من المناطق المنكوبة الى انقرة بلغ ( 127) عراقيا.

وأضاف تم اجلاء (75) شخصا منهم الى العراق :

2- 61 قافلة برية الى مدينة الموصل

3- 4 اشخاص الخطوط الجوية العراقية الى بغداد

4- 3 اشخاص الخطوط الجوية العراقية الى بغداد

5- 7 اشخاص براً الى مدينة الموصل

6- نقوم الان باعداد قافلة برية الى مدينة الموصل تنطلق الاسبوع المقبل تظم حوالي (80) مواطنا عراقي قابلة للزيادة الموضوع متوقف فقط على اغلاق ملفاتهم في دائرة الهجرة التركية.

7-تم نقل 22 عراقيا الى مستشفيات تركيا اصيبوا جراء الزلزال ، الجميع حالتهم مستقرة واغلبهم خرج من المستشفى باستثناء مواطن واحد يرقد في العناية المركزة في احد مستشفيات انقرة.

قنصلية العراق غازي عين تاب

1-عدد جوازات المرور 83 جوازا.

2-عدد المواطنين العراقيين المذكورين بها 247 .

3-عدد المراكز الايوائية التي تم زيارتها من قبل خلية الازمة هو المركز الايوائي الوحيد في مدرسة دار السلام.

4-فضلًا عن تنظيم زيارات تفقدية من قبلنا وكل موظفي القنصلية لابناء الجالية المقيمين في الولايات المنكوبة

كلا أديلمان،اضنه ،مرسين شانلي اورفا ،ولاية مركز الزلازل كهرمان مرعش

5-اولويات عملها حاليًا هي اخلاء الجالية من خلال انجاز جوازات المرور وتلقي البلاغات الطارئة ومتابعة وصول الطائرات الاغاثية لمطار غازي عنتاب ،

6-اجراءات نقل القنصلية لولاية مرسين ، فسعادة السفير استاذ ماجد وطاقمه مشكورين جميعًا يتابعون استحصال الموافقات الاصولية اللازمة من قبل الجانب التركي ،

ولعل من اهم متغيرات الموقف الزلازالي لهذا اليوم هو حدوث اول زلزال في ولاية مرسين وبدء بلديتها بالاخلاء واجراءات الطوارئ.