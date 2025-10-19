الخارجية العراقية تعلن إجراء تحقيقات بتسريب كتب رسمية وملف موظفة فيها

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية مختصة للنظر في ملابسات قضية تخص إحدى الموظفات وتسريب كتب رسمية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة استناداً إلى ما ستسفر عنه نتائج اللجنة التحقيقية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "منذ بداية تداول قضية تخص إحدى الموظفات العاملات في مركز الوزارة، بادرت إلى تشكيل لجنة تحقيقية مختصة للنظر في ملابسات الموضوع والتثبت من جميع تفاصيله وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة".

وأكدت الوزارة أنها "تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية تامة، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، وبما يصون سمعة وزارة الخارجية ومكانتها المؤسسية".

كما أبدت الوزارة "أسفها لتداول وثائق داخلية وتسريب كتب رسمية صادرة من إحدى البعثات العراقية في الخارج"، وأكدت أنها "بدأت باتخاذ الإجراءات الأصولية للتحقق من ظروف هذا التسريب ومحاسبة المقصرين، إن وجدوا".

وذكرت أنها "ستعلن نتائج التحقيق في قضية الموظفة فور استكماله، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة استناداً إلى ما ستسفر عنه نتائج اللجنة التحقيقية".

وخلص البيان إلى أن "وزارة الخارجية تجدد تأكيد التزامها الراسخ بقيم النزاهة والانضباط والمسؤولية في العمل، وحرصها الدائم على الحفاظ على سمعة الدبلوماسية العراقية وصورتها المشرفة أمام الرأي العام في الداخل والخارج".