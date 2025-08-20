الخارجية العراقية تطلق خدمة "صدّق وثيقتك في بيتك"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، عن قرب إطلاق خدمة "تسهيل" لتصديق وثائق المواطنين إلكترونياً.

وذكر رئيس الدائرة فلاح عبد الحسن في تدوينة له على منصة "أكس" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية والدوائر الساندة الأخرى بالشراكة مع وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق خدمة (تسهيل) لتصديق وثائق المواطنين إلكترونياً (صدّق وثيقتك في بيتك)".

وأوضح عبد الحسن أن بهذه الخدمة "لن يحتاج المواطن الى مراجعة مكاتب الدائرة القنصلية لتصديق وثائقه، وستوفر له خدمة تليق بالعراق وأهله".