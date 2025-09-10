الخارجية العراقية تشرع بخدمة "تسهيل" لتصديق الوثائق إلكترونياً

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، إطلاق خدمة "تسهيل" الخاصة بتصديق الوثائق عبر البريد الآمن.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الخارجية فؤاد حسين، الخدمة، في الدائرة القنصلية بمبنى الوزارة، بحضور رئيس الدائرة القنصلية فلاح عبد الحسن، وممثلين عن وزارة الاتصالات.

وبحسب بيان للخارجية ورد لوكالة شفق نيوز فإن حسين استمع خلال الافتتاح إلى شرح مفصل حول آلية عمل البرنامج، مؤكداً في إيجاز صحفي أن "هذا المشروع، الذي يهدف إلى إنجاز المعاملات وتصديقها إلكترونياً، سيكون في خدمة المواطن أينما كان".

وأوضح أن "المشروع لم يكن ليصل إلى مراحله النهائية لولا التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات، مقدماً شكره للوزيرة والدوائر المعنية التي ساهمت بجدية ضمن عمل جماعي مثمر لإنجاز هذا المشروع".

وأشار الوزير إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار أتمتة عمل وزارة الخارجية، وتُعد الأولى من نوعها بين الوزارات العراقية"، معرباً عن أمله في أن تحذو الوزارات الأخرى حذو هذه التجربة الرائدة.

وأكد حسين أن "المشروع سيُسهم في تعزيز الشفافية، وإلغاء دور الوسيط في إنجاز المعاملات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة المواطن ويُسهم في محاربة الفساد".

وكانت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري أعلنت أول أمس الاثنين، إطلاق خدمة "تسهيل" لتعقب وإنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين.

من جهتها، قالت المديرة العامة لدائرة البريد العراقي، زينب عبد الصاحب، لوكالة شفق نيوز، أول أمس الاثنين، إن "منصة (تسهيل) التي أطلقتها وزارة الاتصالات عراقية بامتياز ومستثمرها عراقي وليس أجنبي، وجميع الوثائق الواردة من المواطنين مؤمنة بشكل تام من ناحية النظام والمنصة، ولا استخدام سيرفر خارجي ولا شي آخر".

وأكدت أن "وزارات الداخلية والخارجية والتربية والصناعة وبعض الجامعات في وزارة التعليم العالي اشتركت في منصة (تسهيل)".

وبينت عبد الصاحب، أن "المنصة تسهل الإجراءات للموظفين والمتقاعدين والمدنيين وشرائح المجتمع كافة لطلب الوثائق والتأييدات بشكل الإلكتروني ويجب الحصول عليها عبر المنصة والبريد مقابل أجور رمزية".