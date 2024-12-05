الخارجية العراقية تسحب يد مستشارة بسبب كلمة لنتنياهو

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بأن وزارة الخارجية العراقية قررت سحب يد مستشارة لم تنسحب أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة في مقر الأمم المتحدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الخارجية قررت سحب يد المستشارة سمر القيسي من الوظيفة بسبب عدم انسحابها من قاعة الأمم المتحدة عندما ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقر الأمم المتحدة".

وأضاف "القرار تضمن نقل المستشارة سمر القيسي من نيويورك إلى مقر الوزارة في بغداد"، مضيفاً أن "القرار تضمن تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب عدم انسحاب القيسي من القاعة أثناء القاء نتنياهو كلمته".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألقى كلمة في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تواجد الموظفة في وزارة الخارجية العراقية سمر القيسي دون أن تنسحب.

وعلى إثر ذلك قام عدد من النواب بجمع تواقيع لاستضافة وزير الخارجية فؤاد حسين على خلفية عدم انسحاب ممثلية العراق من القاعة عند إلقاء نتنياهو كلمته.

كما وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "الكتلة الصدرية" المنسحبة من مجلس النواب بمقاضاة الموظفة لعدم انسحابها من قاعة الأمم المتحدة خلال خطاب نتنياهو.