الخارجية العراقية تخلي موظفيها في إيران

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، بإخلاء جميع الدبلوماسيين والموظفين العراقيين في إيران، على خلفية التصعيد العسكري والصراع الدائر بين تل ابيب وطهران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أمراً وزارياً صدر من الخارجية العراقية باستدعاء جميع الدبلوماسيين والموظفين في السفارة والقنصليات العراقية في إيران للحفاظ على سلامتهم جراء تصاعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل".

وأضاف أن "السفارة والقنصليات العراقية أخلت موظفيها باستثناء اثنين أو ثلاثة للتواصل مع الجالية العراقية في المدن الإيرانية".