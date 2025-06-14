الخارجية العراقية تخصص أرقام طوارئ لمواطنيها المقيمين في إيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، عن تخصيص أرقام طوارئ للتواصل المباشر مع المواطنين العراقيين المقيمين في إيران، وذلك عبر سفارة العراق في طهران وعدد من القنصليات العامة في مدن إيرانية مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها خصصت هذه الأرقام لتأمين سبل التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الدعم القنصلي اللازم في الحالات الطارئة.

وأدناه نص بيان وزارة الخارجية العراقية، متضمناً أرقام الطوارئ الخاصة بسفارة وقنصليات العراق في إيران: