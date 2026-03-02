الخارجية: استحصال موافقة تركية لمنح سمات دخول للعراقيين وتسهيل عودتهم براً

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت السفارة العراقية لدى أنقرة، يوم الاثنين، حصولها على موافقة رسمية من السلطات التركية لمنح سمات دخول للمواطنين العراقيين العالقين، بما يتيح لهم العودة إلى البلاد براً.

وقال السفير ماجد اللچماوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة جاءت نتيجة تنسيق مباشر ومستمر بين الجانبين العراقي والتركي"، مؤكداً أن "السفارة تواصل عملها لتسهيل عودة المواطنين وضمان انتقالهم الآمن إلى أرض الوطن".

وبحسب البيان، تقرر منح تأشيرات عبور لمدة خمسة أيام للمواطنين المستوفين للشروط، سواء عبر البعثات القنصلية التركية في الخارج أو عند المنافذ الحدودية، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين إعادة فتح الأجواء العراقية واستئناف الرحلات الجوية.

وأشارت السفارة، إلى أن "إصدار التأشيرات عبر البعثات القنصلية يتم تلقائياً لمن لا توجد بحقهم قيود دخول إلى تركيا، ولمن حجزوا تذاكر سفر على متن الخطوط الجوية التركية، وشركة AJet، وخطوط الأناضول الجوية، وبيغاسوس".

أما في المنافذ الحدودية، فتُمنح سمات العبور لحاملي تأشيرات سارية أو إقامات قانونية في دول منطقة شنغن، أو الولايات المتحدة، أو كندا، أو المملكة المتحدة، وفق الضوابط المعتمدة، وفقاً لما جاء في نفس البيان.

