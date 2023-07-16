الخابور ودجلة يبتلعان شابين أحدهما سوري الجنسية.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بانتشال جثة شاب من نهر الخابور ضمن ادارة زاخو في محافظة دهوك شمال اقليم كوردستان.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الجثة تم العثور عليها في مجرى النهر، بالقرب من معبر إبراهيم الخليل.

وأشار المصدر إلى أن الجثة تعود لمواطن سوري يدعى رودي سليمان، البالغ من العمر 24 عامًا.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، اللحظات الاولى لانتشال جثة الشاب من قبل رجال انقاذ الدفاع المدني تنشرها ادناه.

وأعلنت الإدارة المستقلة في زاخو بإقليم كوردستان، أمس السبت، تخصيص مناطق للسباحة في نهر الخابور بهدف تجنب حوادث الغرق التي تفاقمت مؤخرا وخلال موسم الصيف الحالي، وذلك بعد تسجيل أكثر من 10 حالات غرق لشبان في القضاء.

وفي صلاح الدين، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن شابا في العقد الثاني من عمره غرق خلال محاولته السباحة في نهر دجلة في منطقة (البو عجيل) شرقي تكريت، مبينا أن الشرطة النهرية انتشلت جثة الغريق فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث .

وتشهد عدة محافظات خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.