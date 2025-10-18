الحويجة.. حادث سير مروع يودي بحياة امرأتين من عائلة موصلية

شفق نيوز - كركوك

شهد قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، حادث سير مروع أسفر عن مصرع امرأتين وإصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بجروح بليغة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حادث انقلاب سيارة نوع كيا وقع على طريق المنزلة ضمن قضاء الحويجة، على بُعد نحو 65 كيلومتراً جنوب غربي كركوك، ما أسفر عن وفاة زوجة السائق ووالدته في الحال، وإصابة ثلاثة آخرين من ذات العائلة بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر أن "العائلة المنكوبة من أهالي مدينة الموصل، وكانت في طريقها إلى إحدى المناطق الريفية في قضاء الحويجة عند وقوع الحادث"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى الحويجة العام لتلقي العلاج".

وأوضح أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن فقدان السيطرة على المركبة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها عدة مرات على جانب الطريق".

ولفت المصدر إلى أن "الطريق الذي شهد الحادث يُعد من أكثر الطرق خطورة في المنطقة، ويشهد حوادث متكررة بسبب افتقاره إلى الإضاءة واللوحات التحذيرية والتخطيط المروري".