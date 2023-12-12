"الحوض الساخن" في ديالى يتطلع للازدهار المعيشي عبر التوحد الانتخابي

شفق نيوز/ عقد الآلاف من سكان شمالي ناحية جلولاء في ديالى، يوم الثلاثاء تجمعاً ومؤتمراً واسعاً لتوحيد المواقف الانتخابية واختيار من يمثل مصالحهم العامة واستحقاقاتهم المعيشية بعد زوال ظروف "الارهاب" والتشرد التي فرضتها عناصر "داعش" خلال الأعوام المنصرمة.

وقال مدير ناحية جلولاء رياض هادي الحجيمي لوكالة شفق نيوز، إن أهالي حوض "الشيخ بابا" شمالي جلولاء عقدوا مؤتمرا وتجمعا كبيرا أغلبه من فئة الشباب لتوحيد المواقف والصفوف مع قرب الانتخابات المحلية وانتخاب من يحمل تطلعاتهم واستحقاقاتهم المعيشية والخدمية.

وتابع الحجيمي، ان "الاف المدنيين الذين يمثلون 7 قرى أجمعوا على انتخاب واختيار شخصية تعيد مناطق الحوض الى الازدهار الاقتصادي والخدمي بعدما تعرضت مناطق شمالي جلولاء للتشريد والاضطهاد الإرهابي خلال الأعوام التي سبقت 2021 وما خلفته من أضرار معيشية وزراعية"

واكد الحجيمي أن التجمع يضم اكثر من 12 ألف صوت انتخابي من شأنه أن يضمن لسكان شمالي جلولاء حقوقهم ومطالبهم المعيشية والخدمية المشروعة، مشيرا الى اجماع شعبي على انتخاب الأصلح عامة بعيدا عن التشتت والمصالح الشخصية والمنفعية الضيقة.

وتعرضت مناطق شمالي جلولاء، (75 كم شمال شرق بعقوبة)، خلال الأعوام الممتدة 2018- 2021 الى هجمات "ارهابية" بالعبوات والاسلحة المختلفة من قبل عناصر "داعش" التي اتخذت البساتين ملاذات ومخابئ لها لاستهداف المدنيين والمزارعين.