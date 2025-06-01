الحنطة في صلاح الدين.. احتراق شاحنة ومصادرة شحنتين غير خاضعتين للرقابة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الأحد، بأن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حادث احتراق شاحنة محمّلة بمادة الحنطة، في وقتٍ تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من مصادرة مركبتين تحملان كميات كبيرة من الحنطة غير الخاضعة للرقابة الرسمية، كانت قادمة من بغداد عبر قضاء سامراء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاحنة كبيرة محمّلة بالحنطة احترقت بالكامل على أحد الطرق الزراعية في محافظة صلاح الدين، دون وقوع خسائر بشرية"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث، وسط ترجيحات بوجود تماس كهربائي أو احتكاك تسبب في اندلاع الحريق".

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية صادرت مركبتين محمّلتين بالحنطة غير الخاضعة للرقابة، قادمتين من بغداد باتجاه صلاح الدين، عبر قضاء سامراء"، موضحاً أن "المركبة الأولى كانت تحمل 40 طناً من الحنطة، بينما كانت الثانية محمّلة بـ50 طناً، دون توفر وثائق رسمية تُثبت مصدر الحبوب أو وجهتها".

وبيّن أن هذه الحبوب لم تكن مسجّلة ضمن المنظومة الرقابية لوزارة التجارة أو ضمن خطط التسويق الرسمية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للتعليمات الزراعية والتجارية، ويطرح تساؤلات حول الوجهة التي كانت تُنقل إليها هذه الكميات.