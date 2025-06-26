الحمى النزفية في ديالى.. وفاة جديدة لطفل و7 حالات اشتباه

شفق نيوز- ديالى

كشف مدير المستشفى البيطري في ديالى محمد التميمي، يوم الخميس، عن الموقف الوبائي للحمى النزفية في المحافظة.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن"محافظة ديالى سجلت الاسبوع الماضي وفاة جديدة بالحمى النزفية لطفل بعمر 7 سنوات من أهالي احدى قرى ناحية العظيم نتيجة وجود تماس مباشر مع المواشي، وهي حالة الوفاة الثانية بالمرض في المحافظة".

وأضاف أن "بقية الحالات المسجلة هي 7 حالات اشتباه وتم التأكد من سلامتها والموقف الوبائي حاليا مسيطر عليه في مناطق محافظة ديالى".

وأشار إلى أن"الطواقم البيطرية والصحية تنفذ حملات كبيرة لمتابعة الحيوانات وكذلك لتوعية السكان حول المرض وكيفية التعامل مع اللحوم وتجنب الإصابة بالأمراض التي تصيب الحيوانات او تنتقل عبرها".

وكان قضاء الزبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، قد سجل اليوم الخميس، سبع حالات إصابة مؤكدة بالحمى النزفية، في حين باشرت الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي المرض.