الحمى النزفية.. آخر مستجدات الفيروس في ذي قار وواسط

شفق نيوز / أفاد مصدر طبي، يوم السبت، بارتفاع أعداد المصابين بالحمى النزفية إلى 34 حالة، منذ تفشي الفيروس في محافظة ذي قار.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "8 حالات توفيت جراء الحمى النزفية، بينما بلغ عدد المشتبه بإصابتهم 85 شخصاً لغاية صباح اليوم".

من جانبه، أبلغ مصدر طبي في واسط، وكالة شفق نيوز، أن "محافظة واسط سجلت ثلاث إصابات جديدة بمرض الحمى النزفية في قضاء العزيزية شمالي المحافظة".

يشار إلى أن محافظة ذي قار تسجل منذ أيام عدة إصابات بالحمى النزفية لتتصدر باقي المحافظات العراقية التي ما زالت أغلبها خالية من هذا المرض، باستثناء نينوى وكركوك والنجف والمثنى وميسان والبصرة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية، منذ 10 أيام، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان، حسب قولها.