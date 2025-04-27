الحمى النزفية.. حظر على حركة المواشي وإجراءات مشددة في كركوك

شفق نيوز/ أعلن مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، طلعت محمود بكر، يوم الأحد، عن حزمة من الإجراءات الوقائية المشددة للحد من تفشي مرض الحمى النزفية في المحافظة.

وقال بكر، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً رسمياً عقد مع محافظ كركوك، وقائممقام قضاء كركوك، ومدير عام دائرة صحة المحافظة، أسفر عن الاتفاق على مجموعة من التدابير الحازمة، أبرزها منع دخول وخروج الحيوانات من وإلى محافظة كركوك بشكل كامل".

وأوضح بكر، أنه "تم فرض حظر صارم على حركة المواشي بين المحافظات ومنع إنشاء الحظائر العشوائية في مختلف المناطق، ومنع تربية المواشي داخل الأحياء السكنية حفاظاً على الصحة العامة وغلق المحال غير المجازة لبيع اللحوم والتي لا تلتزم بالضوابط الصحية".

كما تقرر في الاجتماع بحسب بكر، تكثيف حملات الرش والتغطيس والرصد الوبائي في جميع مناطق كركوك، وتعزيز التوعية الصحية بين المواطنين والحراس الوبائيين، والتأكيد على سرعة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه، ومنع استيراد وتصدير المواشي من وإلى كركوك لضمان السيطرة على الوضع الصحي.

وأكد مدير المستشفى البيطري، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المشتركة بين السلطات المحلية والدوائر الصحية والبيطرية، بهدف حماية المواطنين والحد من انتشار المرض"، مشدداً على "ضرورة التعاون الكامل من قبل المواطنين لإنجاح خطة الوقاية والسيطرة على المرض".

وكانت محافظة كركوك سجلت، أمس السبت، ثاني حالة وفاة لموظفة مختبرية بعد إصابتها بالحمى النزفية.

وأوضح مصدر طبي في دائرة صحة المحافظة، لوكالة شفق نيوز، أن هذه الحالة تُعد رابع حالة وفاة مرتبطة بالحمى النزفية في كركوك خلال الفترة الأخيرة، والثانية بين كوادر دائرة الصحة.

وأول أمس الجمعة، أعلن مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين نتيجة تفشي مرض الحمى النزفية في المحافظة، مؤكدًا أن فرق الاستجابة السريعة تواصل جهودها لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت الخميس الماضي، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.

وتعد الحمى النزفية، من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللاً وظيفياً في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.