الحمى النزفية تواصل "تصيد" ضحاياها في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الأربعاء، بتسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية جنوبي الموصل، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المحافظة إلى أربع حالات خلال أسبوعين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً من سكنة ناحية القيارة جنوبي الموصل، راجع المستشفى قبل أيام للاشتباه بإصابته بالحمى النزفية، وبعد إرسال عينات الفحص إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، وردت النتائج اليوم لتؤكد إصابته بالمرض".

وأضاف أن "المريض تم نقله إلى مستشفى الشفاء التخصصي لمتابعة البروتوكولات الصحية المعتمدة لعلاج مثل هذه الحالات"، مؤكداً أن "حالته الصحية تحت المراقبة الطبية المشددة".

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن "ثلاث إصابات سُجلت في وقت سابق بمحافظة نينوى تماثلت جميعها للشفاء التام، وغادرت المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة".

يُذكر أن هذه الإصابة تُعد الرابعة في نينوى منذ الـ30 من نيسان/ أبريل الماضي، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالحمى النزفية لهذا العامفيالمحافظة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في 24 نيسان/ أبريل الماضي، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، جاء فيه "ارتفاع حالات الإصابة بالحمى النزفية إلى 26 إصابة مؤكدة، وتسجيل حالة وفاة جديدة في كركوك، ليكون مجموع الوفيات 4 منذ بداية العام الحالي".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.