الحمى النزفية تهاجم البصرة مجدداً

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي، مساء اليوم السبت، بتسجيل إصابتين جديدتين بمرض الحمى النزفية بمحافظة البصرة، لترتفع حصيلة الإصابات في المحافظة الجنوبية إلى سبع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن الاصابتين الجديدتين سجلتا في منطقتي حي الجهاد والحيانية.

وبهذه الإصابتين، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بمرض الحمى النزفية إلى 109 إصابات في عموم البلاد منذ بداية العام، بينها 16 حالة وفاة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، دعا الخميس الماضي، المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الوقائية الخاصة بمرض الحمى النزفية، مؤكداً أن المرض فيروسي خطير لا يوجد له لقاح أو علاج فعال حتى الآن، لكن التشخيص المبكر والالتزام بالإجراءات الوقائية يرفعان احتمالية الشفاء إلى مستويات عالية جداً.

وأوضح البدر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن المرض ينتقل عن طريق التماس المباشر مع الحيوانات المصابة أو مع أنسجتها، أو سوائلها، أو لحومها، أو جلودها، أو فرائها، أو فضلاتها، وكذلك عن طريق حشرة القراد الناقلة للعدوى، والتي تتولى وزارة الزراعة، عبر دائرة البيطرة، مسؤولية مكافحتها بالتعاون مع الجهات المعنية.