الحمى النزفية تصيب إمام جامع بديالى

شفق نيوز/ اعلنت ادارة المستشفى البيطري في ديالى، يوم الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية هي السابعة خلال العام الحالي، مشيرة الى ان المصاب إمام أحد الجوامع في المحافظة.

وقالت مدير المستشفى ابتسام جاسم محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا يبلغ من العمر 43 عاماً يسكن ناحية هبهب 12 كم شمال غرب بعقوبة اصيب بالحمى النزفية بعد تدهور وضعه الصحي خلال زيارة عائلية في منطقة الاسود 10 كم شمال شرق بعقوبة".

وبينت محمد أن "الاصابة مجهولة المصدر لعدم ارتباط المصاب باي مجال بتربية الحيوانات وعدم وجود حظائر مواشي قريبة من منزله"، مبينة ان "المصاب من الوجهاء وأحد ائمة الجوامع في ناحية هبهب وهو يرقد الآن في مستشفى بعقوبة العام لتلقي العلاجات اللازمة".

واشارت الى ان "فريقاً مشتركاً من دائرة الصحة والبيطرة توجه الى منزل ذوي المصاب لاتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية اللازمة وتنفيذ اجراءات حظر حركة المواشي في منطقة المصاب ومحيطها".

وسجلت ديالى خلال العام الحالي، 6 اصابات بالحمى النزفية بينها حالة وفاة لشخص عسكري اصيب بالمرض خارج المحافظة وتوفي في ديالى.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.