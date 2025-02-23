الحمى القلاعية تتسبب بارتفاع أسعار الدجاج.. كم بلغ سعرها في الأنبار؟

شفق نيوز/ شهدت أسواق محافظة الأنبار، ارتفاعًا حادًا في أسعار الدجاج خلال الأيام الماضية، حيث قفز سعر الكيلوغرام الواحد من 2500 دينار إلى 3750 دينارا، وسط مخاوف من استمرار موجة الغلاء بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية بين المواشي.

وأعرب تجار ومواطنون عن قلقهم من أن يستمر ارتفاع الأسعار في ظل نقص المعروض، مطالبين الجهات المعنية بتوفير اللقاحات والعلاجات المناسبة للحد من انتشار المرض.

وقد أشار بعض أصحاب المزارع، لمراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن "ارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية البيطرية، زاد من أعباء الإنتاج ودفع الأسعار إلى الارتفاع".

ودعا مربو الدواجن الحكومة المحلية ووزارة الزراعة إلى "التدخل العاجل من خلال دعم المزارع المتضررة، وتوفير اللقاحات بأسعار مناسبة، وتشديد الرقابة البيطرية للحد من انتشار المرض. كما طالب المواطنون بضبط الأسعار لمنع استغلال الأزمة من قبل بعض التجار".

وشهدت الفترة الماضية، تفشي فيروس الحمى القلاعية بين المواشي، ما تسبب بنفوق الآلاف من المواشي، وسط عزوف المواطنين عن استهلاك اللحوم تخوفا من انتقال الفيروس.