الحمداني يكشف حقيقة تكليفه برئاسة مجلس كركوك

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد عبدالواحد الحمداني، يوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسميته رئيساً للمجلس.

وقال الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اختياره لمنصب رئيس مجلس محافظة كركوك، لا صحة لها"، مضيفًا: "لم يتم طرح أو مناقشة أي شيء من هذا القبيل بشكل رسمي".

ودعا الحمداني، المواطنين ووسائل الإعلام، إلى توخي الدقة والحذر من الانجرار وراء الشائعات، مؤكدًا أن "مثل هذه الأخبار تثير البلبلة وتُضعف ثقة المواطن بمصادر المعلومات".