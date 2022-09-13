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"الحلم تحول إلى حقيقة".. لجنة اعمار الموصل: شركات تنفيذ المطار بدأت العمل اليوم

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-13T11:21:52+0000
"الحلم تحول إلى حقيقة".. لجنة اعمار الموصل: شركات تنفيذ المطار بدأت العمل اليوم

شفق نيوز / أعلنت اللجنة العليا لاعمار الموصل، اليوم الثلاثاء، مباشرة الشركتين المنفذتين لمشروع المطار بالعمل الفعلي، فيما بينت ان حلم الموصليين تحول إلى حقيقة.

وقال المدير التنفيذي للجنة العليا لإعمار الموصل عبد القادر الدخيل لوكالة شفق نيوز إن "الشركتين المنفذتين لأعمال إعادة إعمار مطار الموصل باشرتا اليوم، وانطلق العمل على ارض الواقع"، مبينا ان "حلم الموصليين منذ 5 سنوات بات اليوم حقيقة وسنراقب عمل هذه الشركات لإكمال المطار وفق المدة المحددة".

وأضاف الدخيل أن "هذا المطار سيكون نافذة الموصل على العالم ومحطة انتقال مهمة من محطات إعمار المدينة ما بعد الحرب".

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وضع ، في 10 آب 2022، حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مطار الموصل، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، فيما قال محافظ نينوى لوكالة شفق نيوز، إن المطار سيكون قابلاً لاستقبال طائرات الشحن العملاقة والطائرات الكبيرة، بخاصة أن المشروع الجديد سيعتمد على تطوير المدرج القديم".

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