"الحلة المعاصر".. أول متحف في العراق يضم مقتنيات أهالي المدينة (صور)

شفق نيوز/ جرت العادة في المتاحف أن يتم الاحتفاظ بآثار واللقى التاريخية، أو تماثيل ولوحات عالمية لفنانين كبار قضوا منذ أجيال، لكن الحلة مركز محافظة بابل، شيدت متحفاً خاصاً بتراث أهل المدينة، تحتفظ فيه بمقتنيات البيت للحلي لعدة عصور.

ويضم متحف الحلة المعاصر، العديد من مقتنيات البيوت الحلية القديمة بالإضافة إلى العديد من الأجنحة الهامة التي ضمت تاريخ المدينة وأبرز شخصياتها.

والمتحف يعتبر مكاناً تراثياً ويعدُّ من الاماكن المهمة في مدينة الحلة ومحافظة بابل بشكل عام، حيث يعتبر هذا المتحف، أول متحف لتراث المدينة في جميع أنحاء العراق.