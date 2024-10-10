الحلة العراقية تحتضن العائلات اللبنانية.. صور

شفق نيوز/ في مشهد إنساني مؤثر، وصلت اليوم الخميس عائلات لبنانية من المناطق الجنوبية لبيروت إلى مدينة الحلة بمحافظة بابل وسط العراق، هربًا من القصف الإسرائيلي المكثف الذي تشهده مناطقهم.

وقد اجتازت العائلات الحدود عبر طريق القائم البري، متوجهة نحو آمال جديدة في بلد يفتح ذراعيه للمتضررين.

ومع كل خطوة تخطوها العائلات الفارة، كانت تتجلى معاني الألم والحنين، حيث يحمل الأطفال ذكريات الوطن في قلوبهم، بينما كانت الأمهات والآباء يتبادلون النظرات القلقة، وهم يسعون إلى الأمان بعيدا عن أصوات الحرب.

استقبلتهم مدينة الحلة بحفاوة، حيث عمل الأهالي على توفير السكن والخدمات المجانية لهم، تلك اللفتة الإنسانية كانت تعبيرًا عن تضامن الشعب العراقي مع إخوانهم اللبنانيين، في وقت تتساقط فيه القنابل وتتجدد فيه الأحزان.

وتظهر الصور التي التقطتها عدسة الزميل كرار جبار، وتنشرها وكالة شفق نيوز، لحظات التعاطف والتضامن بين العراقيين واللبنانيين.