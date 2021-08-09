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الحلبوسي يناقش مع وزير المالية آلية صرف الرواتب المدخرة للموظفين في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-09T11:50:18+0000
الحلبوسي يناقش مع وزير المالية آلية صرف الرواتب المدخرة للموظفين في نينوى

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، مع وزير المالية علي علاوي آلية صرف الرواتب المدخرة للموظفين في محافظة نينوى.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الحلبوسي عقد اجتماعا بحضور محافظ نينوى نجم الجبوري،مع وزير المالية علي علاوي والكادر المتقدم في الوزارة بشأن صرف الرواتب المدخرة للسنوات السابقة للموظفين في محافظة نينوى الذين أكملوا التدقيق الأمني.

وأضاف البيان؛ أن الاجتماع ناقش ايضا صرف تعويضات المتضررين للمشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ والمقرة تخصيصاتها في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١.

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