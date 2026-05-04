الحلبوسي يمنح 48 ساعة لتقرير أمني بشأن أحداث الفلاحين في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الاثنين، عدم السماح بالتعدي على شريحة الفلاحين أو الرموز الاجتماعية، مشدداً على مسؤولية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه حقوقهم.

ووجّه الحلبوسي، لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة القيادة الأمنية المعنية بالأحداث الأخيرة، وتقديم تقرير مفصل خلال 48 ساعة.

وأشار إلى ضرورة محاسبة الجهات المقصرة، وضمان حماية حقوق الفلاحين، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويكرّس احترام القانون.

وكان العشرات من الفلاحين من محافظات وسط وجنوب العراق قد تظاهروا، يوم أمس الأحد في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بحقوقهم المالية، قبل أن تفرقهم قوات حفظ النظام باستخدام خراطيم المياه.