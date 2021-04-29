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الحلبوسي يعد الأنباريين بنقلة نوعية في تجهيز الطاقة من خلال 1400 ميغاواط

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-29T07:29:08+0000
الحلبوسي يعد الأنباريين بنقلة نوعية في تجهيز الطاقة من خلال 1400 ميغاواط

شفق نيوز/ أفاد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي، اليوم الخميس، بأن الطاقة الكهربائية في فصيل الصيف ستشهد تحسنا في ساعات التجهيز بمحافظة الأنبار غربي العراق بعد تشغيل محطة استثمارية العمل في منطقة الحبانية. 

وقال الحلبوسي "سيشهد فصل الصيف هذا العام، نقلة نوعية في الأنبار من ناحية ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، خاصة بعد افتتاح محطة النساف غرب مدينة الفلوجة، ومحطة الحامضية 400 ميغاواط، التي سيتم ادخالها إلى العمل الاسبوع القادم"  

وأشار الحلبوسي وهو نائب عن محافظة الأنبار، خلال حديث له لوكالة شفق نيوز، إلى أن "العراق يشهد ترديا واضحا وكبيرا بتجهيز الطاقة الكهربائية، والانبار من ضمن المحافظات التي شهدت تذبذبا في التجهيز، ولكن بالاتصال مع وزارة الكهرباء وشركة تحكم السيطرة الوطنية سيتم تجهيز الانبار قدر المستطاع من الطاقة الكهربائية". 

وكشف الحلبوسي، قائلا "لا يوجد في الانبار محطات إنتاجية، ولكن سعينا هذا العام وتحديدا في موازنة 2021 إلى إدخال محطة استثمارية لمحافظة الانبار"، مردفا بالقول "ستكون هذه المحطة الأولى التي دخلت المناطق المحررة تبلغ قدرتها الانتاجية 1000 ميغاواط، وسيتم المباشرة بها في شهر حزيران أو تموز، وسيتم إنشاؤها في منطقة الحبانية شرقي المحافظة".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

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